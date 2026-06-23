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Festival Expofac Deck inicia programação cultural gratuita em Castanhal

Mais de 40 atrações estarão divididas entre música, dança, humor e artes cênicas em nove dias de programação gratuita

O Liberal
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Wanderley Andrade é uma das atrações do Festival Expofac Deck – Semear Novos Talentos (Carmem Helena)

O município de Castanhal recebe, de 26 a 28 de junho e de 2 a 5 de julho, o Festival Expofac Deck – Semear Novos Talentos. O evento terá programação gratuita e reunirá mais de 40 atrações da cena cultural da região, no Parque de Exposições Pedro Coelho da Mota, abrangendo apresentações de música, dança, espetáculos de mágica, stand-up e outras manifestações artísticas.

A programação do evento visa à difusão cultural e ao incentivo de novas carreiras artísticas por meio de uma grade que engloba várias vertentes da música paraense. A lista de shows confirmados inclui apresentações de I Love Pagode, Adriana Oliver, Jamilly Araújo, Gabriel Pompeu, Joelson Pantoja, Nega Lora, Kim Marques, Francy Ribeiro, Banda Lamazon e outros artistas locais.

As apresentações do primeiro fim de semana começam na sexta-feira, 26 de junho, com Nêga Lora subindo ao palco às 20h, seguida por Joelson Pantoja às 23h. No sábado (27/06), o público acompanha Wanderley Andrade às 23h e Afonso Cappelo à meia-noite. O circuito inicial encerra no domingo (28/06) com o show de Lohanzinho às 23h e a participação da Banda Xeiro Verde à 1h30 da madrugada.

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Segundo Alexandre Almassy, responsável pela organização do festival, a ideia surgiu a partir da dificuldade enfrentada por novos artistas para encontrar espaços onde pudessem apresentar seus trabalhos.

"Eu desenvolvi esse projeto através de uma amiga que gostaria de ser cantora e estava encontrando dificuldades para conseguir locais para se apresentar. Isso me deu o estalo para criar um evento onde a gente pudesse captar novos talentos e oferecer uma oportunidade real para que essas pessoas mostrassem o seu trabalho ao público."

Além da grade artística, o festival abriu inscrições para participantes em cinco categorias: Cantor(a), Banda, Dança, Stand-up e Mágica. Os vencedores de cada modalidade receberão uma premiação de R$ 1 mil.

O evento também atua como plataforma de interlocução entre novos artistas e agentes de produção cultural para o desenvolvimento de projetos regionais. No âmbito econômico, a expectativa da coordenação é que o período de realização do festival movimente o comércio local e impulsione a cadeia de serviços, incluindo os setores de transporte, hotelaria e gastronomia.

Alexandre Almassy destaca que o projeto foi estruturado para funcionar como uma vitrine para artistas de diferentes municípios paraenses.

"Os inscritos podem ser de qualquer região do Estado do Pará. Quem quiser participar pode se inscrever e ter acesso a um palco estruturado para apresentar seu talento. Nosso objetivo é justamente abrir portas para novos artistas e, dependendo do desenvolvimento de cada um, criar conexões que possam contribuir para uma trajetória profissional no futuro."

O Festival Expofac Deck – Semear Novos Talentos conta com patrocínio da Lei Semear de Incentivo à Cultura e reforça o papel de Castanhal como um dos polos culturais do interior paraense.

Agende-se

Datas:  26 a 28 de junho e 2 a 5 de julho
Hora: A partir das 20h
Local: Parque de Exposições Pedro Coelho da Mota, Av. Pres. Getúlio Vargas, 7354 - Castanhal
Entrada gratuita
Informações e inscrições: www.expofacdeck.com.br

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