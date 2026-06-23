Psica 2026 anuncia Gaby Amarantos, Marcelo D2, Criolo e encontro entre Pinduca e Eliana Pittman

As primeiras atrações do Festival Psica 2026 foram anunciadas!. Entre os confirmados estão A lista reúne Gaby Amarantos com Rock Doido, Marcelo D2 apresenta Manual Prático do Novo Samba Tradicional, Criolo com Nó na Orelha, Fresno e o encontro histórico entre Pinduca e Eliana Pittman, dois nomes fundamentais para levar o carimbó da Amazônia ao mundo.

Sob a diretriz temática "Nosso Tempo é o Norte", a iniciativa propõe uma abordagem que destaca a produção da Amazônia como central para a formação de linguagens e tendências na cultura brasileira.

"O Psica sempre trabalhou para colocar os artistas do Norte em posição de protagonismo. Este ano isso aparece de forma ainda mais evidente. Temos artistas históricos da nossa cultura, artistas que estão construindo novos caminhos e nomes de diferentes partes da Amazônia ocupando o centro da narrativa do festival", afirma Gerson Dias, diretor e curador do Psica.

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A programação do Festival Psica 2026 confirmou AINDA o retorno do projeto Os Amantes, composto por Jaloo, Léo Chermont e Arthur Kunz, após um hiato de dois anos. O line-up da região Norte também inclui o cantor de rap Victor Xamã, o Coletivo Cabanus — que mescla funk, música eletrônica e vertentes locais —, a banda paraense Os Renascentistas, integrada após participação no projeto Aposta Psica, e a apresentação conjunta dos músicos amapaenses Luxuosos Corações, Bell Brandão e Jhimmy Feiches.

No segmento de aparelhagens, o evento terá a participação da Tupinambá, comandada pelo DJ Dinho. A estrutura possui mais de 50 anos de atividade e detém o título de Patrimônio Cultural de Belém.

Entre as atrações de outras regiões do país, a banda de rock Fresno participa pela primeira vez do festival. Do cenário de Pernambuco, foi confirmada a banda Ave Sangria, fundada na década de 1970 no Recife com proposta musical que alia rock, elementos regionais nordestinos e estética contracultural, tendo histórico de censura durante o regime militar. A lista de confirmações do gênero rap nacional é completada pelas cantoras Nandatsunami e Ebony.

O Festival Psica, que registrou um público de 110 mil pessoas na edição de 2025 e foi tombado como Patrimônio Cultural Imaterial de Belém, está programado para ocorrer nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2026.