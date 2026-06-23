Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Matt Duffer diz que precisa de um tempo longe da série 'Stranger Things'

O criador também explicou que está se afastando das comunidades de fãs

Estadão Conteúdo
fonte

Segunda parte da última temporada estará disponível na Netflix no Natal (Reprodução/Netflix)

Matt Duffer, cocriador de Stranger Things, revelou que tenta se afastar emocionalmente da série. Após quase uma década dedicada à produção, ele contou que precisa de tempo para processar o fim da história.

Em entrevista ao podcast "Happy Sad Confused", Duffer explicou que busca se desconectar da relação construída com a obra e sua comunidade de fãs ao longo dos anos.

Durante a conversa, Matt e seu irmão, Ross Duffer, comentaram que acompanhavam discussões e teorias sobre a série em fóruns online. Embora divertido, o hábito os expunha a críticas e comentários negativos.

A relação dos irmãos Duffer com os fãs

Ross Duffer afirmou que sempre achou interessante observar a reação do público aos personagens e aos rumos da trama. Ele destacou o fascínio em ver as reações e, ocasionalmente, rir de teorias equivocadas dos fãs.

Matt Duffer completou dizendo que, embora parte das discussões fosse divertida, alguns comentários eram agressivos. "Às vezes é maldoso, mas tudo bem", disse.

O criador também explicou que está se afastando das comunidades de fãs neste momento de transição profissional. Ele sente-se distante, mas acredita que precisa de tempo para essa desconexão da série.

O peso de 10 anos em Hawkins

A trajetória dos Irmãos Duffer ligou-se diretamente ao fenômeno que transformou Hawkins. Lançada em 2016, Stranger Things acompanhou um grupo de adolescentes envolvidos em experimentos e criaturas sobrenaturais nos anos 1980.

Segundo Matt, encerrar esse ciclo tem sido mais difícil do que imaginava. "Foram quase dez anos vivendo e respirando esse mundo. Desconectar não é como virar uma chave", afirmou o criador.

Mesmo após o fim da série principal, o interesse do público permanece elevado. Debates sobre o desfecho e especulações sobre os próximos projetos da franquia continuam movimentando as redes sociais.

Nova fase e saída da Netflix

Os Irmãos Duffer iniciam uma nova etapa na carreira. Em abril deste ano, eles oficializaram a saída da Netflix e fecharam um acordo de exclusividade de quatro anos com a Paramount.

O primeiro projeto dessa parceria será um longa-metragem. Descrito como um "filme-evento", a produção ainda não teve título ou detalhes divulgados. A estreia está prevista para 3 de novembro de 2028.

Enquanto se preparam para o novo desafio, Matt e Ross parecem determinados a deixar Stranger Things para trás, ao menos por algum tempo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SÉRIES/STRANGER THINGS/MATT DUFFER
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CINEMA

Pará integra programação da 21ª CineOP com exibição de curta-metragem

Produção do diretor Rafael Nzinga representa o estado na categoria Cine-Expressão; mostra de Ouro Preto reúne 135 filmes e homenageia a cineasta Helena Solberg

23.06.26 11h19

TRABALHO

Sergio Hondjakoff divulga gravação de vídeos personalizados como fonte de renda

Sem contrato vigente com emissoras de televisão, o ator utiliza as redes sociais para oferecer conteúdos sob demanda e relembra período de atuação na TV

23.06.26 9h45

saúde

Após tratar sangramento medular, Joel Datena retoma atividades profissionais

Afastamento iniciado em maio teve como causa um acúmulo de sangue na região da medula espinhal; internação durou 13 dias

23.06.26 9h34

CULTURA

Dez anos de ‘Banzeiro’ marcam trajetória de Dona Onete na música brasileira

Disco traz 12 composições autorais e acumula milhões de reproduções no YouTube

23.06.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Mãe de Oliver Tree confirma que família não receberá fortuna do cantor

O patrimônio líquido de Tree foi avaliado em US$ 4 milhões, cerca de R$ 20 milhões na cotação atual

23.06.26 11h03

CELEBRIDADES

Zé Felipe abre o jogo sobre Virginia e revela: 'A mulher por quem me apaixonei não existe mais'

Cantor contou que mantém contato diário com a influenciadora e afirmou que os dois já não são as mesmas pessoas que iniciaram o relacionamento há cinco anos

22.06.26 22h44

saúde

Após tratar sangramento medular, Joel Datena retoma atividades profissionais

Afastamento iniciado em maio teve como causa um acúmulo de sangue na região da medula espinhal; internação durou 13 dias

23.06.26 9h34

PÓS-SÉRIO

Matt Duffer diz que precisa de um tempo longe da série 'Stranger Things'

O criador também explicou que está se afastando das comunidades de fãs

23.06.26 10h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda