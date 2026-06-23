Matt Duffer diz que precisa de um tempo longe da série 'Stranger Things'

Matt Duffer, cocriador de Stranger Things, revelou que tenta se afastar emocionalmente da série. Após quase uma década dedicada à produção, ele contou que precisa de tempo para processar o fim da história.

Em entrevista ao podcast "Happy Sad Confused", Duffer explicou que busca se desconectar da relação construída com a obra e sua comunidade de fãs ao longo dos anos.

Durante a conversa, Matt e seu irmão, Ross Duffer, comentaram que acompanhavam discussões e teorias sobre a série em fóruns online. Embora divertido, o hábito os expunha a críticas e comentários negativos.

A relação dos irmãos Duffer com os fãs

Ross Duffer afirmou que sempre achou interessante observar a reação do público aos personagens e aos rumos da trama. Ele destacou o fascínio em ver as reações e, ocasionalmente, rir de teorias equivocadas dos fãs.

Matt Duffer completou dizendo que, embora parte das discussões fosse divertida, alguns comentários eram agressivos. "Às vezes é maldoso, mas tudo bem", disse.

O criador também explicou que está se afastando das comunidades de fãs neste momento de transição profissional. Ele sente-se distante, mas acredita que precisa de tempo para essa desconexão da série.

O peso de 10 anos em Hawkins

A trajetória dos Irmãos Duffer ligou-se diretamente ao fenômeno que transformou Hawkins. Lançada em 2016, Stranger Things acompanhou um grupo de adolescentes envolvidos em experimentos e criaturas sobrenaturais nos anos 1980.

Segundo Matt, encerrar esse ciclo tem sido mais difícil do que imaginava. "Foram quase dez anos vivendo e respirando esse mundo. Desconectar não é como virar uma chave", afirmou o criador.

Mesmo após o fim da série principal, o interesse do público permanece elevado. Debates sobre o desfecho e especulações sobre os próximos projetos da franquia continuam movimentando as redes sociais.

Nova fase e saída da Netflix

Os Irmãos Duffer iniciam uma nova etapa na carreira. Em abril deste ano, eles oficializaram a saída da Netflix e fecharam um acordo de exclusividade de quatro anos com a Paramount.

O primeiro projeto dessa parceria será um longa-metragem. Descrito como um "filme-evento", a produção ainda não teve título ou detalhes divulgados. A estreia está prevista para 3 de novembro de 2028.

Enquanto se preparam para o novo desafio, Matt e Ross parecem determinados a deixar Stranger Things para trás, ao menos por algum tempo.