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Após tratar sangramento medular, Joel Datena retoma atividades profissionais

Afastamento iniciado em maio teve como causa um acúmulo de sangue na região da medula espinhal; internação durou 13 dias

O Liberal
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Joel Datena reassume programa de televisão após tratamento médico emergencial (Reprodução)

O apresentador Joel Datena retomou a condução do programa Brasil Urgente, da Rede Bandeirantes, nesta segunda-feira (22). O profissional havia sido afastado das funções em maio para a realização de um procedimento cirúrgico emergencial na coluna vertebral.

Datena informou que o quadro clínico demandou 13 dias de internação hospitalar, seguidos por um período de duas semanas destinado à recuperação. O diagnóstico médico apontou um acúmulo de sangue na região da medula espinhal, condição que requer intervenção imediata para a descompressão das estruturas nervosas. Em depoimento, o apresentador confirmou que houve um sangramento medular, contrariando as estimativas iniciais sobre a gravidade do caso.

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Datena atribuiu o retorno ao suporte recebido por familiares, integrantes da emissora e telespectadores durante os meses de tratamento.

Antes do início da transmissão televisiva, o jornalista publicou um vídeo na rede social Instagram para comunicar o reinício das atividades profissionais. Na gravação, ele mencionou o período de ausência, agradeceu o envio de mensagens de apoio por parte do público e declarou que busca retribuir a resposta dos telespectadores por meio da continuidade do seu trabalho na programação da emissora.

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