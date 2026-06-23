Sergio Hondjakoff divulga gravação de vídeos personalizados como fonte de renda

O ator Sergio Hondjakoff, que integrou o elenco da telenovela Malhação entre os anos 2000 e 2005, utilizou suas redes sociais para divulgar a prestação de serviços de gravação de vídeos personalizados e postagens publicitárias. Sem vínculo contratual vigente com emissoras de televisão, o profissional informou que a atividade constitui sua principal fonte de receita financeira no momento.

"Estou disponível e apto para entregar vídeos personalizados e publicidades em geral, você me aciona aqui e manda o texto que eu faço com toda a energia e carisma nostálgico dos anos 2000. Estou sem contrato com emissora e esse continua sendo o meu ganha pão. Obrigado pela atenção. Beijos no coração", escreveu na legenda da publicação.

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Na publicação, Hondjakoff comunicou estar disponível para a execução de conteúdos em vídeo mediante o envio prévio de roteiros por parte dos contratantes, fazendo menção ao período em que atuou na produção infantojuvenil da TV Globo. O personagem interpretado pelo ator permaneceu na obra por seis temporadas consecutivas.

O histórico recente do profissional inclui um período de internação em uma instituição de reabilitação voltada ao tratamento de dependência química, etapa concluída antes do anúncio do início de suas atividades no segmento de conteúdo digital sob demanda.