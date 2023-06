Cabeção de 'Malhação', Sergio Hondjakoff comemora um ano sem drogas: 'Estou leve'

Sergio Hondjakoff, o eterno "Cabeção" de Malhação completou no último domingo, 11, um ano sem drogas. O ator de 38 anos, celebrou os 365 dias longe da dependência química com um bolinho junto com a família na clínica onde segue fazendo o tratamento, no Rio de Janeiro.

Através de um vídeo postado nas redes sociais, Serginho diz "Estou leve", ao terapeuta Sandro Barros, que cuida do ator. Em abril, o artista deixou uma clínica de reabilitação após ficar mais de dez meses internado em Itu, São Paulo, e voltou para o convívio social com o filho Benjamin, de quase 3 anos, e mulher, Danielle Monteiro, com quem tenta reatar.

A luta do ator contra a dependência química é bastante longa. Aos 14 anos, ele experimentou maconha e cocaína pela primeira vez. Mas nos últimos anos passou a fazer uso de crack. "Usei tudo o que você pode imaginar. Mas o crack é a pior de todas. Eu fumava e ficava olhando para o chão, procurando algo, ciscando. Uma coisa horrível", relembrou ele em recente entrevista ao podcast "Papagaio falante", de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

