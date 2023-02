Sérgio Hondjakoff, o ‘Cabeção de Malhação’, ficará pelo menos um ano em clínica, diz amigo

A luta do ator Sérgio Hondjakoff contra a dependência química segue em curso, de acordo com o que informou em entrevista o cantor e empresário Dino Boyer, amigo do artista. Ele afirmou que “Serginho”, como é carinhosamente chamado pelos amigos, seguirá em tratamento por pelo menos um ano em uma clínica de reabilitação.

“O Serginho está bem bacana na clínica. Está internado desde junho e deve ficar lá por mais um tempo. A ideia da Tia Carmem é deixá-lo pelo menos um ano para desintoxicar totalmente”, declarou Dino Boyer, citando a mãe de Sérgio Hondjakoff.

O artista, famoso por interpretar o personagem Cabeção na série Malhação, da TV Globo, está há sete meses em uma clínica, afastado de seu filho Benjamin, de dois anos e seis meses, e de sua relação com Danielle Monteiro. Ainda de acordo com o amigo, ele fala com os dois frequentemente por videochamada.

Dino, que é padrinho do filho do amigo, revelou outros detalhes da vida de Sérgio. "Ele sente muita saudade do Ben e da Dani. E vê os dois uma vez por semana por chamada de vídeo. Eles até poderiam ir visitá-lo, mas é muito longe. Preferimos manter o endereço da clínica em sigilo. O Ben vai fazer 3 anos em julho. E está muito fofo. Sempre vou visitá-lo. Quando chego, ele me abraçar, me beija", concluiu.