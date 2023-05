Serginho Hondjakoff aparece em foto com a mãe e os amigos, após alta da clínica de reabilitação

O ator Sérgio Hondjakoff, conhecido por seu personagem "Cabeção", na novela Malhação da TV Globo, recebeu alta no último domingo, 30, e apareceu em uma foto ao lado da mãe e de mais três amigos. Este é o primeiro registro desde que foi internado há 10 meses em uma clínica em Itu, no interior de São Paulo, para tratar a adicção (dependência química).

Na foto Serginho está sorridente ao lado da mãe Carmen Lucia Hondjakoff, do terapeuta Sandro Barros e do amigo e empresário Dino Boyer. Apesar de não estar na foto, o ex-Polegar Rafael Ilha, que também se recuperou da adicção, auxiliou a família Hondjakoff na busca pela clínica para o tratamento do ator e esteve no local no momento da alta.

As redes sociais de Sérgio e da mãe são privadas, mas os amigos compartilharam os registros da saída do ator com mensagens de “recomeço”.