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Zé Felipe abre o jogo sobre Virginia e revela: 'A mulher por quem me apaixonei não existe mais'

Cantor contou que mantém contato diário com a influenciadora e afirmou que os dois já não são as mesmas pessoas que iniciaram o relacionamento há cinco anos

Hannah Franco
fonte

Zé Felipe fala sobre convivência com Virginia e destaca carinho após separação. (Reprodução/Instagram)

Mesmo após o fim do casamento, Zé Felipe revelou que continua mantendo uma relação próxima com Virginia Fonseca. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, o cantor afirmou que os dois conversam diariamente, trocam conselhos e preservam uma convivência harmoniosa por causa dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Segundo o artista, o vínculo construído ao longo dos cinco anos de relacionamento permanece forte e fez com que a influenciadora se tornasse sua "melhor amiga".

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“A Virginia é minha melhor amiga. Nós nos falamos todo dia. Quando acontece alguma coisa, eu ligo para ela ou ela me liga. Todo dia. Eu pergunto: ‘Virginia, se eu soubesse que você era tão gente boa, não tinha largado você’. E a gente conversa. Foram cinco anos intensos. Agora, fica o carinho. Eu conheço coisas da Virginia que só eu sei. E ela sabe coisas minhas que só ela sabe. E o vínculo é eterno por causa dos filhos”, declarou.

Apesar da proximidade, Zé Felipe descartou a possibilidade de uma reconciliação. Para ele, tanto ele quanto Virginia passaram por mudanças pessoais ao longo dos anos e já não são mais as mesmas pessoas que se apaixonaram no início da relação.

“Não dá certo como marido e mulher, até porque a Virginia por quem me apaixonei não existe mais. O Zé por quem ela se apaixonou não existe mais. O Zé de hoje aguenta ‘menas’ coisas”, afirmou.

Ao explicar as transformações vividas pelos dois, o cantor destacou o amadurecimento da influenciadora. “A Virginia virou mulher. A que eu me apaixonei era uma menina. E o Zé de hoje aguenta menos coisas”, disse.

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