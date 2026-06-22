Sarau do Povo da Noite promove debate literário e microfone aberto na Cidade Velha

Dedicado à poesia falada e declamada, o coletivo Sarau do Povo da Noite realiza seu próximo encontro na Feira do Açaí, no bairro da Cidade Velha, nesta quinta-feira (25). A ação dá continuidade ao projeto do grupo aprovado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Este será o quarto evento da circulação itinerante, que já passou pela Casa da Linguagem, pela Ilha de Cotijuba e pelo espaço Delícias do Trapiche, na Pedreira. Com nove anos de trajetória em Belém, as programações do coletivo têm entrada gratuita e contam com intérpretes de Libras.

Desta vez, a poeta e historiadora Roberta Tavares é a proponente e mediadora do bate-papo “conversa e experimentos literários na Baía do Guajará”, que iniciará às 17h. Em seguida, às 19h, como parte da programação, ocorre o tradicional sarau, que convida a todos a lerem seus textos poéticos, ouvir as palavras dos demais e compartilhar versos e pensamentos, até as 22h. A atividade será no Quiosque da Feira do Açaí.

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Durante a conversa, Roberta Tavares levará às pessoas presentes reflexões literárias sobre construções poéticas, tanto no poema escrito quanto na música popular cantada em suas conexões com lugares das nossas memórias e referências como a Feira do Açaí. "Será um momento de pensar e conversar sobre as realizações poéticas de nomes da nossa cultura como mestres e mestras de carimbó nas suas interlocuções de poesia e a espontaneidade da vida em natureza", diz Abílio Dantas, jornalista e poeta que faz parte do Povo da Noite.

"No Sarau do Povo da Noite nos damos à poesia o papel principal, mas sem censurar ou limitar a expressão de cada presente. Algumas pessoas leem poemas, outras, letras de música, cantam. Performam, de diferentes formas", explica o poeta e professor Rodrigo Briveira.

A Feira do Açaí, localizada às margens do Rio Guamá, em Belém do Pará, constitui um dos espaços mais representativos da cultura amazônica e da identidade paraense. Muito mais do que um centro de comercialização de frutos, a feira representa um patrimônio cultural vivo, onde se encontram tradições, saberes populares, práticas econômicas e formas de sociabilidade que atravessam gerações. Sua relevância para a cidade de Belém ultrapassa os aspectos econômicos e alcança dimensões históricas, simbólicas e culturais fundamentais para a compreensão da vida amazônica.

O Povo da Noite existe há nove anos, desde o dia 13 de setembro de 2017, quando foi realizado o primeiro sarau no Espaço Etnias (espaço cultural atualmente desativado) a convite do Mestre Dimmi (mestre de cultura de carimbó e artesão). O grupo literário é integrado por Roberta Tavares, Nai Cruz, Rodrigo Briveira, Abílio Dantas e Thiago Kazu.

Agende-se

Data: quinta-feira (25)

Hora: Conversa e Experimentos Literários na Baía do Guajará, início às 17h e Sarau aberto às 19h

Local: Feira do Açaí, no bairro da Cidade Velha

Entrada gratuita

Presença de intérpretes de Libras