Sabrina Sato anuncia que está grávida de Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes comunicaram a gestação do primeiro filho do casal por meio de uma publicação conjunta em vídeo, publicada nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (22).

Na legenda da postagem, o casal escreveu a frase: "O nosso amor chamou e floresceu. Deus sabe de tudo".

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O vídeo publicado traz a narração de Zoe, de 7 anos, filha de Sabrina Sato de seu relacionamento anterior com o ator Duda Nagle. No áudio da gravação, a criança relata que fazia o pedido por um irmão desde os 5 anos de idade.

A transcrição do depoimento reproduzido na mídia digital apresenta a declaração da criança:

“Todos os dias antes de dormir eu converso com Papai do Céu. Agradeço pela minha família, pelos meus amigos e depois eu faço o pedido, o mesmo pedido todos os dias desde quando eu tinha cinco anos, a gente pedia silêncio e esperava que o Papai do Céu escutasse. Agora eu vou contar pra você. A nossa família vai aumentar!"