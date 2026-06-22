Padre Fábio de Melo viaja de barco até Cametá e brinca com hit de Titanic: 'O rio do Pará é quente'

Durante a madrugada desta segunda-feira (22), o padre Fábio de Melo desembarcou em Cametá, no nordeste paraense. O sacerdote realizará uma apresentação ainda hoje na Praça da Cultura, como parte da programação do São João do Povão.

O trajeto até o município foi compartilhado nas redes sociais do sacerdote a partir de domingo (21). Desde a sua saída de Teresina, no Piauí, até a chegada a Cametá, Fábio de Melo realizou a viagem por vias terrestre e aquática.

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“Último trecho da viagem, chegando agora. O André preparou a trilha sonora. Só que aqui não congela, o rio do Pará é quente”, disse o padre aos risos, em um dos vídeos postados ao mostrar a música My Heart Will Go On, de Céline Dion, tocando ao fundo. A canção faz parte da trilha sonora do filme Titanic.

Em seguida, Fábio de Melo compartilhou o momento exato do desembarque na cidade.

O sacerdote apresenta na programação de Cametá a nova turnê "Gênesis", que propõe um espetáculo focado em reflexão, fé e emoção. No palco, o show combina canções consagradas do repertório do sacerdote a momentos de pregação, com mensagens centralizadas no recomeço, no amor ao próximo e na renovação espiritual.