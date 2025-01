Padre Fábio de Melo revela nova luta contra a depressão: 'Vontade de deixar...'; vídeo

Padre Fábio de Melo compartilhou com o público o que vem passando com a sua saúde. Em apresentação na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no último domingo (19), ele fez um revelação. N a ocasião, ocorria o último dia das celebrações pelos 35 anos da Comunidade Católica Obra de Maria.

O religioso emocionou os fiéis ao revelar uma nova luta contra a depressão. Fábio de Melo, que já enfrentou a doença no passado, fez questão de dar seu testemunho, revelando o que vem passando nas últimas semanas.

VEJA MAIS

"Quero abrir meu coração. Ao longo dessas duas últimas semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. Ao longo dessas duas últimas semanas eu só tenho um pensamento nessa vida: a vontade de deixar de viver", disse o sacerdote.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o Padre Fábio continuou o seu testemunho. O religioso afirmou que não vai desistir de lutar contra a doença: "Eu proclamo hoje que estou nascendo de novo e que esse é o primeiro minuto da minha nova vida", disse.

Na legenda da publicação, ele ainda falou mais sobre tema. "Assim como o momento que Pe. Fábio está passando, há momentos em que a alma parece se perder na escuridão, onde tudo parece sem sentido. São João da Cruz nos fala sobre a 'noite escura da alma', essa experiência de profundo vazio, onde a luz parece distante. É nesse espaço de sofrimento que Deus, com Sua infinita graça, nos encontra. Mas, para atravessar essa noite, muitas vezes precisamos de mais do que apenas fé", iniciou o post.

"O acompanhamento profissional se torna uma ferramenta essencial, uma maneira de Deus agir em nossas vidas, nos guiando com sabedoria e acolhendo nossas feridas. Se você, assim como Pe. Fábio de Melo, se encontra nessa situação, não hesite em procurar ajuda", completou.