Padre Fábio de Melo revela já ter trabalhado no Carnaval; entenda

Em Minas Gerais, estado em que nasceu, o padre Fábio de Melo trabalhou na realização de projetos carnavalescos e comentou sobre a experiência vivida antes de virar sacerdote. "Eu trabalhava no Carnaval antes de entrar para o seminário. Fazia projetos de carros alegóricos e desenvolvimento de enredo", revelou o sacerdote aos 53 anos.

Ainda durante a entrevista para o programa “The Noite” (SBT), comandado pelo comediante e jornalista Danilo Gentili, o padre Fábio de Melo contou que estava encaminhado para fazer um estágio na escola de samba do Rio de Janeiro, a Mocidade Independente de Padre Miguel, mas decidiu seguir para o seminário. "Acho [o Carnaval] uma riqueza fantástica do ponto de vista cultural, de você contar uma história através de alegorias e de pessoas fantasiadas. Me encanta você colocar na avenida e tornar compreensível um fato, uma cidade ou uma história a partir da arte cênica", declarou o padre.

Mesmo com uma vida dedicada a Igreja Católica e o sentimento da igreja ser essencial para ele, o Padre Fábio de Melo disse que sempre teve admiração pelo carnaval. "É bom quando você é capaz de escolher uma realidade sem desprezar a outra. É bom quando você descobre, na gama de suas possibilidades, aquilo que realmente é essencial para você. Eu gosto do Carnaval, mas ele não era essencial. Eu posso viver sem o Carnaval, mas eu não saberia viver sem ser padre", concluiu o sacerdote.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)