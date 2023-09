Ronaldo Fenômeno recebe batismo na Igreja Católica em cerimônia conduzida pelo padre Fábio de Melo

Nesta terça-feira (12), Ronaldo Nazário, o ex-jogador de futebol de 46 anos, foi batizado na Igreja Católica pelo padre Fábio de Melo. O momento especial foi celebrado e compartilhado pelo ex-atleta em suas redes sociais.

Confira imagens do batismo abaixo:

Batismo Ronaldo Nazário Fenômeno padre Fábio de Melo (Foto: Reprodução/Instagram/@ronaldo) (Foto: Reprodução/Instagram/@ronaldo) (Foto: Reprodução/Instagram/@ronaldo) (Foto: Reprodução/Instagram/@ronaldo) (Foto: Reprodução/Instagram/@ronaldo) (Foto: Reprodução/Instagram/@ronaldo) (Foto: Reprodução/Instagram/@ronaldo)

Ronaldo escreveu na legenda de uma série de fotos postadas no Instagram: “Hoje é um dia muito especial. Fui batizado! A fé cristã sempre fez parte da minha vida de forma fundamental, desde a infância, embora eu não tivesse passado ainda pelo batismo”, contou.

VEJA MAIS

Ele também destacou o impacto significativo que esse sacramento teve em sua vida, afirmando: “Me sinto verdadeiramente regenerado como filho de Deus — de um modo novo, mais consciente, mais profundo”.

O ex-jogador e atual dono do Crzueiro-MG e do Real Valladolid-ESP enfatizou que esse momento representa uma renovação do seu compromisso de "seguir o caminho do bem" e expressou a sua crença no amor de Jesus, descrevendo-o como um “amor solidário”.

Ronaldo aproveitou a oportunidade para agradecer ao padre Fábio de Melo e a Dom Oswaldo, assim como aos seus padrinhos, Amilcar e Malu, por participarem desse momento especial em sua jornada espiritual.