Ronaldo Fenômeno ‘tira’ homem do porta-malas ao chegar para partida do Cruzeiro; veja

Uma situação no mínimo esquisita aconteceu antes da partida entre Cruzeiro e Grêmio no último sábado (22), durante a chegada do ex-jogador Ronaldo Fenômeno à Arena Independência. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Fenômeno é flagrado “tirando” um homem do porta-malas de seu carro ao chegar no Estádio.

A esposa de Ronaldo, Celina Locks, ainda tenta impedir a filmagem feita pelo jornalista Orlando Augusto, que questionou o porquê de alguém estar no porta-malas do carro do jogador.

Veja o momento:

“Pode não ter nada a ver com nada. Mas que é esquisito isso é. Eu gravei com exclusividade a chegada do R9 no sábado e ele tirou um cara do porta-malas do carro dele, que não estava lotado. A mulher dele, Celina, tentou impedir a gravação. Quem é o cara e por que chegar no porta-malas?”, escreveu o jornalista em uma rede social.



Em uma entrevista nesta segunda-feira (24), Ronaldo explicou a situação e disse que o carro estava lotado e por isso o homem, que seria o agente de Celina, teria ido ao Estádio no porta-malas.

“O mundo está acabando, e os caras querem saber por que alguém saiu do porta-malas do meu carro? O agente da Celina é gigante, e um dos convidados foi para o porta-malas. Éramos sete passageiros em um carro com capacidade para até cinco pessoas. A Celina, inclusive, estava no meu colo”, disse Fenômeno.