Novas regras do Brasileirão: saiba quais são as novas normas definidas pela CBF

Tornar o futebol mais “atrativo”, esse é o objetivo das regras criadas pela International Football Association Board (IFAB). Com mudanças que passam pela linha de impedimento, VAR, acréscimos, pênaltis e até mesmo aquecimento, algumas das novas regras já foram implementadas na Copa do Mundo do Catar e agora, adotadas pela CBF, começam a ser implementadas no Campeonato Brasileiro.

Um exemplo do começo da implementação das novas normas foi no jogo entre Palmeiras e Cuiabá, no último sábado (15), quando o técnico Abel Ferreira foi expulso após receber um segundo cartão amarelo por reclamação com a arbitragem.

“Após ser informado pelo árbitro assistente 01, expulsei diretamente por: sair da sua área técnica, ir em direção ao árbitro assistente 01 gesticulando e proferindo aos gritos as seguintes palavras ‘que arbitragem de merda”, escreveu o árbitro que expulsou Abel na súmula.



Confira as novas orientações da CBF:

1. Provocações em pênaltis: os goleiros não podem mais usar de falar ou gestos provocativos ou desrespeitosos para desconcentrar os batedores das penalidades máximas. Segundo a emenda da regra número 14: “O goleiro não deve se comportar de uma maneira que distraia o batedor de uma forma injusta — por exemplo, retardar a execução da cobrança ou tocar nas traves, no travessão ou na rede da meta”;

2. Linhas de impedimento: no VAR, quando a linha vermelha (do defensor) se encontrar com a linha azul (do atacante) as duas linhas serão unificadas e o impedimento não será marcado. Wilson Seneme, Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, explicou que “todas vezes que as linhas se sobreporem, a linha vai ficar de cor azul, o que beneficiará a equipe atacante”;

3. VAR no telão: os telões dos estádios agora exibirão as imagens dos lances revisados pelo VAR em tempo real. Contudo, quando o estádio não dispor dessa tecnologia, essa regra é inválida;

4. Medida de disciplina para melhor revisão do VAR: o árbitro agora é recomendado a aplicar cartão amarelo a jogadores e membros da comissão técnica que o dificultarem e pressionarem;

5. Rigor na área técnica: os árbitros são orientados a serem mais duros com jogadores reservas, treinadores e membros da comissão técnica, sendo recomendados a aplicar cartão amarelo ou até vermelho para quem atrapalhar, da área técnica, o andamento da partida. Essa foi a regra que levou a expulsão do técnico Abel Ferreira do jogo entre Palmeiras e Cuiabá.

6. Rodízio no aquecimento: não será mais permitido que todos os 12 jogadores suplentes façam aquecimento juntos. Agora, apenas seis atletas reservas podem aquecer juntos durante a partida;

7. Acréscimos longos: a medida, já utilizada na Copa do Mundo 2022, volta agora no Brasileirão. A recomendação é que os acréscimos sejam maiores, para compensar o tempo perdido pelas mais diversas paralisações que podem ocorrer durante o jogo.