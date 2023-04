Brasileirão: veja os clubes com os elencos mais valiosos da temporada, segundo portal

O Brasileirão 2023 começou no último sábado (16), com as 20 melhores equipes brasileiras disputando o campeonato da elite do futebol nacional. A competição reúne também um grande elenco, com jogadores de altíssimo custo como o atacante Endrick (16) e o meio-campista uruguaio Arrascaeta (28).

VEJA MAIS

Para se manter entre os melhores, algumas equipes fazem altos investimentos financeiros, enquanto outros times visam a glória com menos gastos. O portal alemão Transfermarkt publicou uma lista com os elencos mais caros do Brasil, com Palmeiras e Flamengo no topo do ranking.

Quais os elencos mais valiosos do Brasileirão 2023?

Palmeiras - 154 milhões de euros (R$831 milhões);

Flamengo - 153 milhões de euros (R$826 milhões);

Atlético-MG - 102 milhões de euros (R$550 milhões);

Corinthians - 96 milhões de euros (R$518 milhões);

Athletico-PR - 90 milhões de euros (R$475 milhões).

No ano passado, Palmeiras e Flamengo dominaram as competições nacionais e sul-americanas. A equipe paulista foi campeã do Brasileirão, enquanto o time rubro-negro levou a Copa do Brasil, batendo o Corinthians na final, e a Libertadores, enfrentando o Athletico-PR na decisão.

As cinco equipes mais caras do Brasil também têm os jogadores mais valiosos segundo o mesmo portal: Endrick (Palmeiras); Arrascaeta, Pedro e Gabriel Barbosa (Flamengo); e Vitor Roque (Athletico-PR).

Na primeira rodada do campeonato, que teve jogos no sábado (17) e domingo (18), apenas o Atlético-MG não saiu com a vitória, após ser derrotado pelo Vasco, pelo placar de 2x1. Após os primeiros jogos, as posições das cinco equipes mais valiosos são:

Flamengo (2º);

Athletico-PR (3º);

Palmeiras (4º);

Corinthians (7º);

Atlético-MG (15º).

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)