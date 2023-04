Brasileirão: veja o top 10 maiores artilheiros da história da competição; apenas um segue jogando

A história do Campeonato Brasileiro de Futebol é bastante antiga, com início na década de 1970. A nova edição da competição terá início no próximo sábado, 15 de abril, e reunirá os melhores jogadores que atuam no Brasil, em busca do título nacional mais importante do ano.

Personagens com bastante importância nesse cenário, os artilheiros chamam atenção por suas contribuições em vitórias. Neste ano, Luis Suárez, Gabriel Barbosa, Hulk, Cano, entre outros, devem disputar o título de maior goleador do Brasileirão 2023.

Durante toda sua história, diversos personagens marcantes passaram pelo campeonato. Entre os dez maiores artilheiros da competição, apenas um segue em atividade, podendo ultrapassar Zico na lista que conta com nomes como Roberto Dinamite, Romário e outros craques brasileiros.

Quem são os 10 maiores artilheiros da história do Brasileirão?

Roberto Dinamite, o maior artilheiro da história do Brasileirão (Reprodução/O Curioso do Futebol)

Roberto Dinamite : com passagem pelo Barcelona e histórico de vitórias no Vasco, o atacante brasileiro marcou 190 gols em 328 jogos disputados no Brasileirão. O ídolo, que faleceu no início deste ano, é o maior artilheiro da história da competição.

: com passagem pelo Barcelona e histórico de vitórias no Vasco, o atacante brasileiro marcou 190 gols em 328 jogos disputados no Brasileirão. O ídolo, que faleceu no início deste ano, é o maior artilheiro da história da competição. Fred : o recentemente aposentado Fred, atualmente com 39 anos, é o 2º maior artilheiro da história da competição, com 158 gols marcados. O ex-jogador jogou pelo Atlético-MG e Cruzeiro, mas foi no Fluminense, onde encerrou sua carreira como jogador, que se tornou ídolo.

: o recentemente aposentado Fred, atualmente com 39 anos, é o 2º maior artilheiro da história da competição, com 158 gols marcados. O ex-jogador jogou pelo Atlético-MG e Cruzeiro, mas foi no Fluminense, onde encerrou sua carreira como jogador, que se tornou ídolo. Romário : atualmente Senador da República, com 57 anos, o ex-jogador Romário também deixou seu nome na lista de artilheiros do Brasileirão. O jogador, que fez parte da seleção campeã do mundo em 1994, anotou 154 gols no Brasileirão, com passagens pelo Flamengo e Fluminense, mas principalmente no Vasco.

: atualmente Senador da República, com 57 anos, o ex-jogador Romário também deixou seu nome na lista de artilheiros do Brasileirão. O jogador, que fez parte da seleção campeã do mundo em 1994, anotou 154 gols no Brasileirão, com passagens pelo Flamengo e Fluminense, mas principalmente no Vasco. Edmundo : contemporâneo de Romário, o também ídolo do Vasco está apenas um gol atrás do Baixinho. Com 153 gols e passagens por diversos times brasileiros (Santos, Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, entre outros), Edmundo se tornou o 4º maior artilheiro da história do Brasileirão.

: contemporâneo de Romário, o também ídolo do Vasco está apenas um gol atrás do Baixinho. Com 153 gols e passagens por diversos times brasileiros (Santos, Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, entre outros), Edmundo se tornou o 4º maior artilheiro da história do Brasileirão. Zico : o maior ídolo da história do Flamengo, onde conquistou o Mundial em 1981, o Galinho marcou 135 gols no Brasileirão, se tornando o 5º maior artilheiro da competição.

: o maior ídolo da história do Flamengo, onde conquistou o Mundial em 1981, o Galinho marcou 135 gols no Brasileirão, se tornando o 5º maior artilheiro da competição. Diego Souza : único da lista ainda em atividade, Diego Souza atualmente joga pelo Grêmio, mas já defendeu as camisas de São Paulo, Sport, Palmeiras, Botafogo, entre outros. O atacante, que hoje tem 37 anos, já marcou 130 gols na competição e pode ultrapassar Zico ainda este ano.

: único da lista ainda em atividade, Diego Souza atualmente joga pelo Grêmio, mas já defendeu as camisas de São Paulo, Sport, Palmeiras, Botafogo, entre outros. O atacante, que hoje tem 37 anos, já marcou 130 gols na competição e pode ultrapassar Zico ainda este ano. Túlio Maravilha : segundo o próprio atacante, foram mais de 1000 gols na carreira. Somente no Brasileirão, Túlio marcou 129 gols. O jogador foi três vezes artilheiro da competição e conquistou o título do campeonato com a camisa do Botafogo em 1995.

: segundo o próprio atacante, foram mais de 1000 gols na carreira. Somente no Brasileirão, Túlio marcou 129 gols. O jogador foi três vezes artilheiro da competição e conquistou o título do campeonato com a camisa do Botafogo em 1995. Serginho Chulapa : nome importante na história da seleção brasileira, Chulapa foi ídolo em Santos e São Paulo, onde jogou na década de 1970 e 1980. No Brasileirão, foram 127 gols, se tornando o 8º maior artilheiro da história da competição.

: nome importante na história da seleção brasileira, Chulapa foi ídolo em Santos e São Paulo, onde jogou na década de 1970 e 1980. No Brasileirão, foram 127 gols, se tornando o 8º maior artilheiro da história da competição. Washington : conhecido como Coração Valente, o atacante chegou a se tornar o maior artilheiro em apenas uma edição do Brasileirão, quando marcou incríveis 34 gols pelo Atlético Paranaense, em 2004. Ao todo foram 126 gols marcados pelo jogador, que atuou também por Fluminense e São Paulo.

: conhecido como Coração Valente, o atacante chegou a se tornar o maior artilheiro em apenas uma edição do Brasileirão, quando marcou incríveis 34 gols pelo Atlético Paranaense, em 2004. Ao todo foram 126 gols marcados pelo jogador, que atuou também por Fluminense e São Paulo. Luís Fabiano: também histórico no São Paulo, Luís Fabiano fecha a lista: são 116 gols marcados na competição. O jogador teve uma carreira de sucesso no clube paulista e também chegou a jogar por um ano no Vasco.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)