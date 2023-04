Brasileirão: confira os cinco jogadores mais caros do campeonato, segundo portal

A nova edição do Campeonato Brasileiro de Futebol, o Brasileirão 2023, começará no próximo sábado, 15 de abril. O campeonato, que também serve como vitrine para o futebol mundial, conta com diversos craques do futebol brasileiro, como Pedro, Raphael Veiga e Andrey Santos, entre outros.

Em uma avaliação feita pelo portal alemão Transfermarkt, dedicado a avaliação dos valores de mercado de milhares de jogadores, Pedro, eleito o melhor jogador da América em 2022, encabeça a lista de jogadores mais valiosos do Brasil, a frente de Gabriel Barbosa, seu companheiro de equipe, e de Endrick, jogador de 16 anos revelado pelo Palmeiras que já foi comprado pelo Real Madrid.

Acompanham Pedro, Gabigol e Endrick no topo da lista o meio-campista uruguaio Arrascaeta, também do Flamengo, e o atacante Vitor Roque, do Athletico-PR, que foi destaque na conquista do Campeonato Sul-Americano sub-20 pela seleção brasileira.

Veja os cinco jogadores mais valiosos do Brasileirão e seus valores

Pedro (Flamengo) - aproximadamente R$ 120 milhões;

Gabriel Barbosa (Flamengo) - aproximadamente R$ 115 milhões;

Endrick (Palmeiras) - aproximadamente R$ 109 milhões;

Arrascaeta (Flamengo) - aproximadamente R$ 103 milhões;

Vitor Roque (Athletico-PR) - R$ 98 milhões.

Times mais valiosos do Brasileirão

Ainda segundo o portal alemão, mesmo tendo três dos cinco jogadores mais valiosos do Brasileirão, o Flamengo perdeu o posto de time mais valioso para o Palmeiras. De acordo com a lista produzida pelo Transfermarkt, o clube paulista tem um elenco avaliado em cerca de R$ 838 milhões, enquanto o Flamengo foi avaliado em aproximadamente R$ 833 milhões. Em terceiro lugar, o Atlético-MG aparece avaliado em quase R$ 561 milhões.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)