Para evitar manipulação, times da Premier League retiram patrocínio de casas de apostas

Evitar a manipulação das partidas, esse é o objetivo da Premier League ao retirar os patrocínios de casas de apostas dos uniformes dos clubes da Liga. A decisão deve começar a valer na temporada 2026/27, daqui a três anos, mas já demonstra um avanço para a não manipulação dos jogos.

Confira o comunicado oficial da Premier League:

“Os clubes da Premier League concordaram coletivamente em retirar o patrocínio de jogos de azar da frente das camisetas dos clubes, tornando-se a primeira liga esportiva do Reino Unido a tomar tal medida voluntariamente para reduzir a publicidade de jogos de azar.

O anúncio segue uma extensa consulta envolvendo a Liga, seus clubes e o Departamento de Cultura, Mídia e Esporte como parte da revisão contínua do governo da atual legislação de jogos de azar.

A Premier League também está trabalhando com outros esportes no desenvolvimento de um novo código para patrocínio de jogo responsável. Para ajudar os clubes na transição do patrocínio de jogos de azar, o acordo coletivo começará no final da temporada 2025/26”.



A decisão aconteceu entre os clubes na manhã desta quinta-feira (13), e a decisão é válida apenas para os uniformes, os times poderão continuar divulgando os patrocinadores por outros meios. São oito os clubes da Liga que disputam o Campeonato Inglês com nomes da casas de apostas em seus uniformes: West Ham, Everton, Fulham, Bournemouth, Brentford, Leeds, Newcastle e Southampton.

No Brasil, muitos clubes também já estampam o patrocínio de casas de apostas em seus uniformes. De vinte patrocinadores, sete já estampam o espaço cobiçado das camisas dos principais clubes do país, como o Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, São Paulo e Vasco.