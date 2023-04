Jogador da Tunísia ateia fogo em si mesmo após ter sido acusado de terrorismo

O jogador tunisiano Nizar Issaoui, de 35 anos, foi hospitalizado com urgência nesta segunda-feira (11) em Kairouan, na Tunísia, após atear fogo em seu próprio corpo em frente a uma delegacia de polícia em Haffouz. Issaoui publicou um vídeo em suas redes sociais explicando a motivação para sua ação, alegando que foi injustamente acusado em um caso de terrorismo.

Segundo a rádio Mosaique FM, da Tunísia, o jogador foi acusado de crime terrorista após ter ido à delegacia apresentar uma queixa contra um vendedor por uma discussão sobre o preço do quilo da banana por 10 dinares (cerca de R$ 163).

Na transmissão ao vivo, é possível ver o momento em que Issaoui ateia fogo em si próprio usando uma jaqueta com líquido inflamável. Ele está vivo, mas sofreu queimaduras de terceiro grau. "Hoje irei me julgar. Serei o acusado e o juiz ao mesmo tempo", escreveu Issaoui em suas redes sociais. Perfis no Facebook divulgaram fotos do jogador internado, que respira com auxílio de aparelhos.

Issaoui, atualmente sem clube, jogou em diversas equipes da Tunísia durante sua carreira, incluindo o Monastir, que disputa a primeira divisão do Campeonato Tunisiano.