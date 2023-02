Após ficar internado, morre homem que ateou fogo em si mesmo em protesto ao STF: 'Morte ao Xandão'

Na última terça-feira (31), um homem ateou fogo no seu próprio corpo em forma de protesto ao Supremo Tribunal Federal (STF) no canteiro central da Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF). Segundo testemunhas, o homem de 58 anos chegou a gritar “Morte ao Xandão”, se referindo ao ministro do STF Alexandre de Moraes, antes do ato. As informações são do UOL.

O homem natural de Botucatu, em São Paulo, deu entrada no mesmo dia no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em Brasília, onde ficou internado por dois dias, mas acabou morrendo madrugada desta quinta-feira (2)

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), pessoas que passavam por perto conseguiram conter o fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Com ele, foram encontradas papéis com rostos de pessoas conhecidas na História, como o ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela; Johann Georg Elser e Claus von Stauffenberg, conhecidos por tentarem matar o ditador nazista Adolf Hitler. Em todos os papéis estava escrito “Perdeu, Mané”, frase utilizada pelo também ministro do STF Luís Roberto Barroso, em resposta a um apoiador sobre a derrota do ex-presidente Bolsonaro nas eleições de 2022 para o atual presidente Lula.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)