Estudante ateia fogo em colega de escola depois de incendiar o próprio corpo

Uma desavença em sala de aula, segundo testemunhas, agravada por discussões anteriores, levou um estudante de 22 anos a jogar álcool gel em si mesmo, atear fogo e depois abraçar um adolescente de 15 anos. O caso aconteceu em uma turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA), na noite de terça-feira (15), na Escola Municipal Edmeia Duarte de Oliveira Braga, no bairro Niterói, em Betim, na região metropolitana de Minas Gerais, durante uma aula de geografia. As informações são de O Tempo.

VEJA MAIS

Segundo testemunhas, em relato à Polícia Militar, o agressor de 22 anos, teria problemas psicológicos. De acordo com os relatos, ele se enfureceu quando outros alunos cantavam uma música. Mas o episódio, segundo os colegas, foi a gota d’água, pois antigas desavenças já haviam acontecido antes da agressão contra o estudante de 15 anos.

Os agentes do Samu, quando chegaram ao local para prestar os primeiros socorros, encontraram a vítima de 15 anos com ferimentos leves, sem necessidade de cuidados médicos. Já o suspeito tinha queimaduras de 1º e 2º graus na região do tórax e foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.