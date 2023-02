Homem ateia fogo em si mesmo após tentar incendiar clínica médica; vídeo

Um homem não identificado foi flagrado pelas câmeras de segurança ao tentar incendiar uma clínica médica na cidade de Villavicencio, na Colômbia. As imagens foram registradas na semana passada, mas divulgadas apenas nesta segunda-feira (13).

Na gravação é possível ver o homem espalhando gasolina na parte da frente do estabelecimento. Ele chega a escorregar e cai no chão. Em seguida, ele atea fogo no combustível, que pega nele. Veja:

O criminoso, então, sai correndo e deixa o campo de visão da câmera. As imagens foram divulgadas pelo médico Javier Vaca, dono da clínica alvo do ataque. Nas redes sociais, ele também comentou o episódio, que é investigado pela polícia.

"Ofereço uma recompensa pelas informações sobre os responsáveis ​​por este ato de vandalismo, tanto intelectual quanto material", escreveu o médico em sua conta no Instagram.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)