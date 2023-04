Áudio vazado mostra pedido de Jorge Jesus ao Flamengo ‘Podiam esperar por mim’

Parece que a possível volta de Jorge Jesus ao comando do Flamengo pode demorar um pouco. O treinador, que atualmente está no Fenerbahçe, da Turquia, revelou em um áudio vazado que conversou com Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, e disse que não voltaria ao clube antes do fim do Campeonato Turco. Outra preocupação de Jesus é que torcedores pensem que ele deixou de voltar ao time carioca por conta de dinheiro.

Confira o que disse o treinador no áudio vazado:

“Bom dia, amigo. Aqui são 10h da manhã na Turquia, aí no Brasil o fuso horário é de seis horas. Eu falei com o Marcos Braz ontem várias coisas, mas nunca falei em condições financeiras com ele. Não sei por que está a passar no Brasil a dizerem que eu pedi muito dinheiro e não chegaram a acordo comigo. Não sei qual é a intenção disso, mas a verdade é que o Marcos Braz falou comigo sobre o Flamengo, se eu podia sair já. Eu disse que já não podia, tinha que me dar algum tempo. Até para eu falar aqui com o presidente. Falta um mês e meio para acabar o campeonato aqui na Turquia. Ele me disse que ia pôr um treinador interino, e eu disse: "Então, ok, vocês podiam esperar por mim". Ele disse que não podia esperar muito por mim mais que uma semana. E aqui, pronto, tudo bem. Agora não quero que as pessoas pensem que, se eu não for para o Flamengo, que foi por questões financeiras. Porque não falei nem com o Marcos Braz e já estão por aí a dizer que eu pedi mundos e fundos”.

De acordo com o ge, o áudio, que circula nas redes sociais, realmente é de Jorge Jesus. Apesar de querer cumprir o contrato com o Fenerbahçe até o fim, o treinador externa o desejo de voltar ao clube carioca, e as conversas com os dirigentes continuam. As discussões ainda não chegaram em um valor definido, como destacou Jesus no áudio, mas, atualmente ele e sua comissão recebem do clube turco 7,5 milhões de euros, aproximadamente R$40 milhões, valor que teria que ser diminuído em caso de retorno ao carioca.

Enquanto possivelmente espera por Jesus, o Flamengo segue sob comando do interino Mario Jorge, e a diretoria deve avaliar nas próximas partidas se poderá esperar pelo técnico português. Os próximos desafios do Rubro Negro são contra o Maringá, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (13), às 20h; contra o Coritiba, pelo Brasileirão, domingo (16), às 16h; e contra o Ñublense, pela Libertadores, na quarta-feira (19), às 21h30.