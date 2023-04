Flamengo: clube estuda esperar Jorge Jesus até o fim da temporada turca, em junho

A diretoria do Flamengo cogita aguardar até o fim da temporada europeia para contratar o técnico português Jorge Jesus (68). Segundo informações do portal UOL, a possibilidade vem sendo cogitada após conversas com o treinador, que deseja voltar ao clube carioca mas não deixará o Fenerbahçe até o fim de seu contrato.

Os contatos iniciais foram realizados entre o treinador e a direitoria rubro-negra, que continuou a conversa com os empresários de Jorge Jesus. Segundo o portal, o português manifestou o desejo de voltar ao clube, mas pretende ficar no futebol turco pelo menos enquanto houver chances de conquistar um título na temporada.

O Fenerbahçe ainda disputa a Copa da Turquia e enfrentará o Sivasspor no dia 03 de maio em partida válida pela semifinal da competição. A equipe está em 2º lugar do Campeonato Turco, com 57 pontos, seis a menos do que o Galatasaray.

A diretoria do clube rubro-negro, que planejava a contratação urgente de um novo técnico, já estuda a possibilidade de esperar por Jorge Jesus. A espera pode levar mais de 45 dias, período em que o Flamengo irá disputar diversas partidas do Campeonato Brasileiro e boa parte da fase de grupos da Libertadores.

Caso opte por esperar o treinador, o técnico do sub-20, Mario Jorge, pode ficar como interino no clube até a chegada de Jorge Jesus. Além do português, a equipe ainda estuda a possibilidade de contratar Sampaoli (63), que estava no Sevilla, mas atualmente está sem clube.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)