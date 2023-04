Oficial: Flamengo anuncia demissão do técnico Vitor Pereira e mira outros estrangeiros para o cargo

Agora é oficial: Vitor Pereira não é mais técnico do Flamengo. O anúncio formal do Fla aconteceu por volta das 11h da manhã desta terça-feira, dois dias após a goleada sofrida para o Fluminense, por 4 a 1, na final do Campeonato Carioca, que deu o título estadual ao rival tricolor.

Apesar da publicação nas redes sociais oficializando a demissão do treinador português ter acontecido somente nesta terça, a diretoria rubro-negra já trabalhava na saída de VP desde a derrota no Fla-Flu. Tanto que, nos bastidores, concomitantemente às negociações para a rescisão com Vitor Pereira, a gestão do futebol do Flamengo trabalhava em um substituto. Jorge Jesus e Jorge Sampaoli são, neste momento, os principais alvos dos cariocas.

A situação de Jesus é mais complexa. O Flamengo quer um novo comandante de imediato, uma resposta rápida para a torcida, mas o histórico treinador luso tem contrato com o Fenerbahçe até maio e o clube turco está em meio à disputa de dois troféus nacionais: do Campeonato Turco e da Copa da Turquia. Tanto que, questionado por jornalista na segunda-feira (10) sobre a renovação de contrato com o Fener, JJ desconversou.

"Falta pouco para o fim do campeonato. Acho que não é o momento certo para falar sobre isso. Estamos nas semifinais da Copa, podendo jogar a final. Acreditamos que temos boas chances no campeonato. Se as coisas correrem normalmente, veremos a situação no final da temporada. No final do campeonato, voltamos a olhar para a situação e avaliamos", argumentou Jorge Jesus.

Já o xará, Jorge Sampaoli, está livre no mercado há cerca de três semanas, quando foi demitido do Sevilla, da Espanha. O argentino é o plano B da atual gestão rubro-negra e já enfrentou o Flamengo diversas vezes por Santos e Atlético-MG, clubes aos quais já trabalhou no Brasil. Além disso, é muito admirado por algumas peças o elenco do Fla, como o meia Gerson, que viveu grande fase com ele no Olympique de Marselha, da França.