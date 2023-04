Técnico Vítor Pereira não é mais técnico do Flamengo, após goleada para o Flu na final do Carioca

Já está definido. O Flamengo vai demitir o técnico Vítor pereira, após a goleada sofrida pela equipe rubro-negra por 4 a 1 para o Fluminense, na final do Campeonato Carioca. A informação é do site O Globo. O clube carioca espera as situações que evolvem à comunicação da demissão ao técnico, além dos documentos necessários para a demissão. O clube também não ficará com a comissão de Vítor Pereira e a direção do Flamengo terá que pagar em torno de R$15 milhões em multa rescisória.

Vítor pereira está à frente do Flamengo desde o início da temporada, após saída dele do Corinthians-SP, equipe que trabalhou na temporada passada. Vítor Pereira chegou ao Mengão para o lugar de Dorival Júnior, que havia conquistado os títulos da Libertadores e também da Copa do Brasil.

O baixo desempenho da equipe no Mundial de Clubes e a eliminação na semifinal do torneio, fez a torcida questionar o trabalho de Vítor Pereira à frente do time. O time também perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras e agora o estadual para o Fluminense-RJ. Nesses três meses à frente da equipe rubro-negra, Vítor Pereira treinou o time 18 vezes e teve 10 vitórias, sete derrotas e um empate. O comandante teve um aproveitamento de 57%. O clube carioca deve ter o técnico do Sub-20, Mário Jorge, à beira do gramado diante do Maringá-PR, na próxima quarta-feira (12), na Copa do Brasil