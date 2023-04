Com golaço de Marcelo, Fluminense goleia o Flamengo e é bicampeão carioca

O Fluminense conquistou o bicampeonato carioca ao golear o Flamengo por 4 a 1 na noite deste domingo (9), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A equipe das Laranjeiras dominou o jogo desde o primeiro tempo e garantiu a taça pelo segundo ano consecutivo.

O Tricolor abriu o placar com um belo gol de Marcelo aos 30 minutos, que deixou a zaga do Flamengo para trás e chutou colocado no canto direito de Santos. Logo em seguida, Germán Cano ampliou a vantagem após passe de Ganso.

O Fluminense seguiu pressionando e quase marcou o terceiro antes do intervalo, mas Santos salvou o Flamengo em chute de Alexsander. Na segunda etapa, o Tricolor manteve a posse de bola e criou as chances, enquanto o Flamengo se segurava como podia.

Aos 10 minutos, o VAR assinalou pênalti para o Fluminense após mão na bola de Fabrício Bruno dentro da área. Cano bateu mal, mas marcou no rebote e fez 3 x 0. Alexsander marcou o quarto gol do Tricolor aos 19 minutos, em um chutaço sem chances para Santos.

O Flamengo ainda descontou com Ayrton Lucas, mas era tarde demais e o Fluminense levantou a taça. A derrota aumenta a pressão sobre o técnico Vítor Pereira e a equipe Rubro-negra.