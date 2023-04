Após título carioca do Fluminense, jornais internacionais exaltam Marcelo, Cano e 'Dinizismo'; veja

No último domingo, o Fluminense passeou em campo contra o Flamengo, saiu de campo com a vitória por 4 a 1 e faturou o bicampeonato carioca. A conquista do tricolor chamou a atenção da mídia esportiva internacional. Diversos jornais repercutiram a conquista. O jornal espanhol "As" destacou o retorno de Marcelo ao Maracanã, além do "Dinizismo". Já o argentino "Olé" parabenizou Germán Cano.

O "As" disse ainda que o retorno de Marcelo foi um "dia de sonho", com direito a "gol formidável". O encantamento com o desempenho tricolor foi além e a publicação destacou que o "Dinizismo" chegou para ser importante, num nível que "há muito tempo não se via na América do Sul".

O "Olé", por sua vez, exaltou a qualidade do centroavante Germán Cano, autor de dois gols na partida. Segundo ela, a temporada do avançado tem sido "descomunal", com direito a 18 gols em 14 jogos, muito acima de nomes como Benzema, Rashford e Haaland, que têm 17.