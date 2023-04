Flamengo: cogitados pelo clube, Jorge Jesus e Sampoli já se enfrentaram este ano; veja resultado

Após a derrota do Flamengo para o Fluminense no último domingo (9), em partida válida pela final do Campeonato Carioca, o clube rubro-negro anunciou a demissão do português Vítor Pereira. A equipe agora estuda a contratação de um novo treinador, e dois nomes foram mais cogitados nos últimos dias: Jorge Sampaoli e Jorge Jesus.

Jorge Jesus foi um dos melhores treinadores do Flamengo nos últimos anos, e caiu nas graças da torcida. Por questões pessoais, deixou o clube após a temporada vitoriosa em 2019. Já o argentino Sampaoli é conhecido no futebol brasileiro pelo seu trabalho no Santos e principalmente no Atlético-MG.

A contratação de Sampaoli parece mais simples, tendo em vista que o técnico segue sem clube após deixar o Sevilla, da Espanha. Jorge Jesus, entretanto, já afirmou que deseja voltar ao clube, mas pretende acabar a temporada no Fenerbahçe, da Turquia. Caso opte por esperar pelo português, o Flamengo terá que aguardar até o início de junho.

Curiosamente, os treinadores se enfrentaram em 2023 pela Liga Europa. Nas oitavas de final da competição, que foi disputada no início de março, o confronto entre as equipes comandadas por Jorge Jesus e Sampaoli terminou com a vitória do treinador argentino.

Na primeira partida, disputada na Espanha, a equipe de Sampaoli levou a vantagem, vencendo por 2x0, com gols de Joan Jordán e Erik Lamela. Já na partida de volta, que foi jogada em Istambul, na Turquia, o Fenerbahçe venceu. Entretanto, o placar de 1x0 não foi suficiente e a equipe turca foi eliminada da competição.

Apesar do confronto direto ser positivo para o argentino, a situação dos clubes é bastante diferente: enquanto Sampaoli foi demitido por não conseguir melhorar o rendimento do Sevilla, que estava dois pontos acima da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol, o treinador Jorge Jesus está em 2º lugar no Campeonato Turco e disputa a semifinal da Copa da Turquia.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)