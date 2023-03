Pedro, do Flamengo, é coroado o Rei da América de 2022

O atacante Pedro, do Flamengo, foi coroado como Rei da América em 2022, prêmio tradicional do futebol sul-americano realizado pelo jornal El País, do Uruguai. Com 68 votos de 218 registrados, o atacante foi considerado o melhor jogador sul-americano em 2022.

Pedro ficou à frente de Arrascaeta, que teve apenas quatro votos a menos. Em terceiro lugar, o argentino Julián Álvarez, que tem apenas 23 anos e jogou somente a primeira metade da temporada passada no futebol sul-americano, retornando para o Manchester City, da Inglaterra, em julho.

A competição foi dominada pelos jogadores de River Plate e Flamengo. Entre os cinco melhores ainda foram considerados Gabigol, do Flamengo, e Enzo Fernández, também vendido para o futebol europeu.

Na temporada passada, Pedro marcou 29 gols em 59 partidas, sendo 12 deles na Libertadores, lhe garantindo o título de artilheiro da competição. Em 2022, o jogador foi campeão da maior competição do futebol sul-americano e da Copa do Brasil com o Flamengo.

O jogador também foi convocado pela seleção brasileira para jogar na Copa do Mundo de 2022, disputada no Qatar, onde atuou em dois jogos, somando pouco mais de 60 minutos em campo.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)