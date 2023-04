Máfia Azul: Ônibus de torcida organizada é incendiado por criminosos perto do estádio do Náutico

Um ônibus que transportava torcedores da Máfia Azul de Belo Horizonte até Recife foi incendiado por criminosos nos arredores do estádio dos Aflitos, na tarde desta quinta-feira (13), antes da partida entre Náutico e Cruzeiro, válida pela terceira fase da Copa do Brasil.

De acordo com o proprietário do veículo, da empresa Estrela Guia Turismo, o ônibus estava estacionado próximo ao estádio do Náutico quando indivíduos supostamente ligados à torcida organizada Inferno Coral, do Santa Cruz, jogaram gasolina e atearam fogo no ônibus. A organizada é aliada da Galoucura, a maior torcida organizada do arquirrival do Cruzeiro.

Um integrante da Inferno Coral filmou o ato criminoso, colocando a camisa da torcida organizada à frente do vídeo e dando risadas enquanto o ônibus queimava ao fundo. Não houve feridos e nenhum suspeito foi preso pela polícia até o momento desta publicação.

A empresa responsável providenciou outro ônibus para garantir o retorno dos torcedores celestes a Belo Horizonte.