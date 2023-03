Torcedores do Cruzeiro são agredidos por membros da Galoucura em bar; vídeo

Dois torcedores do Cruzeiro foram agredidos por membros da torcida organizada Galoucura, do Atlético-MG, maior rival do clube azul-celeste. A ação, flagrada por câmeras de segurança de um bar de Sete Lagoas, em Minas Gerais, ocorreu no último domingo, 19 de março.

Segundo informações de testemunhas, nenhuma discussão antecedeu as agressões. Os torcedores da Galoucura fizeram menções à torcida organizada e atacaram os torcedores do Cruzeiro, que vestiam camisas de torcida organizada ligada à Raposa.

Um dos homens é atingido com socos e cadeiradas e ainda é agredido por quatro membros da Galoucura ao cair no chão. O outro homem, que se segurava a uma grade para se defender, tem a camisa arrancada por outro agressor, que também atinge uma mulher com um soco. As duas vítimas estavam acompanhadas de cinco mulheres, duas delas com crianças. Veja o momento das agressões:

A Polícia Militar foi acionada, mas chegou após a saída dos torcedores atleticanos. Dois homens foram identificados, sendo um deles Rodrigo Miranda de Castro, líder da Galoucura em Sete Lagoas. Ele foi suspenso da torcida por três meses.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)