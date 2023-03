Ronaldo Fenômeno detona Neto e Casagrande por comentários durante a Copa: 'Querem audiência'

O ex-jogador e empresário Ronaldo Fenômeno compareceu à gravação do primeiro episódio da nova temporada do programa "The Noite", apresentado por Danilo Gentili, no SBT. O craque foi o primeiro convidado e conversou por algum tempo sobre diversos assuntos, entre eles a polêmica ida dos jogadores da Seleção Brasileira ao restaurante do chef Salt Bae, que serve carne banhada a ouro, à convite de Ronaldo. O episódio vai ao ar nesta segunda-feira (13).

Para o pentacampeão, os ex-jogadores trabalham em torno de um personagem, que tem como principal objetivo conseguir audiência a todo custo. "Vi muito dessa repercussão. Principalmente o Casagrande e o Neto falando, mas eu olho pra eles e vejo esses personagens querendo ser do contra, buscar audiência. Chego a entender o desespero deles na hora de falar mal de alguém. Inevitavelmente, o mundo, desde sempre, tem o bem e o mal. Vai ser sempre assim, tendo gente querendo jogar pedra no seu caminho", disse.

Na época do acontecido, Neto chegou a levar para o seu programa na Band um "bife de ouro" e mandou um recado para Ronaldo, o "patrocinador" do jantar. "Mostra o bife do Ronaldo Fenômeno. Está aí ó, o que a gente pegou, Ronaldo, todos os jogadores que estavam lá, 'os ídolos'. Enquanto os ídolos argentinos estavam com a torcida da Argentina. E aquele babaca (Salt Bae) estava lá dentro (do gramado). E a Fifa é essa vergonha, colocaram esse otário lá dentro de campo", reclamou.

Já Casagrande foi mais comedido, mas chamou a atenção para o lado "humanitário" da história. "Hoje eu vi na Folha que a pobreza aumentou, são 62 milhões de pessoas que não têm café da manhã, almoço e janta. E os ídolos deles, quando aparecem numa matéria, eles estão comendo bife com ouro. Eu acho isso completamente desrespeitoso, além de ostentar, além de ser no meio de uma Copa do Mundo, além de qualquer coisa", disse o ex-jogador.

Outro assunto abordado pelo apresentador foi a mudança de rumos na carreira profissional do Fenômeno, que se aposentou dos gramados em 2011 e virou empresário no ramo do futebol, adquirindo o Cruzeiro, no Brasil, e o Real Valladolid, da Espanha. "Sempre tive vontade de ter um clube no Brasil. Mas, antes de nascer a SAF, não tinha essa segurança jurídica para ter um clube no Brasil, então comprei o Valladolid", lembra. Ronaldo inclusive chegou a pensar na carreira de treinador, mas desistiu da ideia.

"Já tinha um tempo que eu pensava em continuar minha vida no futebol. Não queria ser treinador de jeito nenhum, acho que é uma profissão extremamente difícil e ingrata... Aí eu falei, ‘vou pra cima comprar um clube’ e fiz isso com o Valladolid, que deu super certo. Estamos fazendo um projeto incrível, com o time na primeira divisão. E agora tem o Cruzeiro, que, a partir do nascimento dessa lei da SAF, teve essa oportunidade. Me joguei e falei: ‘Cara, sou capaz. Vou ressuscitar o Cruzeiro e fazer um investimento e vencer essa também", finaliza.