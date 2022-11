Copa do Mundo 2022: Fenômeno assiste jogo ao lado de craques do penta; veja a foto

O ex-jogador de futebol e atual dono do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno (46), publicou no Instagram uma foto ao lado de Cafu (52), Roberto Carlos (49) e Kaká (40), companheiros de seleção brasileira em 2022, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato.

Os campeões foram fotografados enquanto assistiam o jogo do Brasil contra a Suíça, nesta segunda-feira (28), em partida válida pela Copa do Mundo de 2022. O quarteto deu sorte para a seleção, que venceu por 1x0, com um gol do volante Casemiro. Confira a foto:

Na legenda, Ronaldo escreveu: “Nada como assistir à nossa Seleção ao lado dessas feras”, se referindo aos outros três jogadores. 20 anos depois do pentacampeonato, os ex-jogadores se reuniram para apoiar a seleção brasileira que busca o sexto título. Os ex-jogadores Vampeta e Amaral, além de diversas outras celebridades do mundo dos esportes, deixaram comentários na publicação.

Pentacampeonato em 2002

Em 2002, Ronaldo marcou os dois gols da seleção brasileira sobre a Alemanha, quando a equipe venceu a Copa do Mundo que foi disputada na Coreia do Sul e Japão. Na época, o meio-campista Kaká atuou apenas 25 minutos durante toda a competição, Cafu era o capitão e Roberto Carlos era o titular absoluto na lateral esquerda.

