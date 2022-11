Copa do Mundo 2022: Herói contra a Suíça, Casemiro mantém pés no chão: 'Meu 1° objetivo é defender'

A Seleção Brasileira venceu a segunda partida na Copa do Mundo, contra a Suíça, com um golaço do volante Casemiro. Após a partida, o jogador do Real Madrid-ESP falou sobre o gol. Um dos líderes do Brasil, o atleta preferiu manter os pés no chão, apontou que o seu primeiro objetivo é defender, mas que quando tiver a chance, pode dar uma ajuda no ataque:

"Está claro que o meu primeiro pensamento, estilo de jogo, é dar equilíbrio para a equipe, ajudar meus companheiros atrás. Eu gosto de falar, e o Ancelotti falava muito, que é apagar o fogo. Quando você joga contra uma equipe mais defensiva você tem que sentir na hora do jogo. Mas o meu primeiro objetivo, claro, é defender e ajudar meus companheiros atrás, ajudar o meio-campo, os laterais. Mas se tiver oportunidade de dar uma beliscadinha ali na frente, acho que também é importante. O meu pensamento é estar sempre bem posicionado", afirmou Casemiro.

Quando parecia que o Brasil não sairia de um empate sem gols contra os suíços, Casemiro marcou aos 38 do segundo tempo. Além disso, o volante também foi importante para dar equilíbrio e nos passes na saída de bola. Com a atuação, o jogador foi eleito o melhor da partida. Casemiro minimizou a premiação e exaltou o conjunto brasileiro:

"Importante, independente do gol, é ter ajudado todos os meus companheiros. Quando se ganha aqui, ganha todos, quando se perde, perdem todos. Não muda minha ideia, meu pensamento. Claro que é preciso escolher o melhor em campo, mas aqui é um grupo. Quando se fala de Seleção Brasileira, se fala em grupo. Tem que valorizar, sim, o grupo, quem tem entrado, quem tem jogado, isso é o importante para ganharmos títulos", concluiu.

O Brasil volta a campo na sexta-feira (2), às 16h, contra Camarões, pelo encerramento do grupo G. A partida tem cobertura pelo portal OLiberal.com.