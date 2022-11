Copa do Mundo 2022: Modelo apontada como affair de Neymar está no mesmo hotel que os parças

Tem uns meses que a modelo e empresária Jéssica Turini vem sendo apontada como affair do jogador Neymar. Ela chegou em Doha, no Catar, no último domingo (27) e está hospedada no mesmo hotel que os amigos do jogador.

Segundo informou o colunista Leo Dias, ela é amiga da esposa de um dos amigos do jogador. Mas desde quando Neymar ficou solteiro, Jéssica passou a ser apontada como um possível envolvimento com o camisa 10 da seleção brasileira.

Jéssica tem 30 anos, mora em São Paulo e já foi candidata ao Miss Espírito Santo, em 2014. Além de modelo, também administra uma empresa automotiva da família.

