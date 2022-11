Copa do Mundo 2022: Posicionamento de Casemiro, ausência de Neymar... Confira a coletiva de Tite

O técnico Tite comentou a vitória da Seleção Brasileira contra a Suíça, pela Copa do Mundo. Um dos temas foi o posicionamento do volante Casemiro, autor do gol brasileiro no triunfo que deu a classificação às oitavas de final ao time. O treinador falou sobre a importância do jogador ser um elemento surpresa:

"Como primeiro meio-campista eu não era volante, o César pode falar (risos). Tu tens um jogador que faz o pivô central, e as jogadas se apresentando, ele chega como elemento surpresa vindo de trás. O Casemiro estando lá é facilmente marcado, mas ele chegando de trás ele vai finalizar", disse Tite.

"Na fase defensiva é a referência para a linha de quatro. Ele faz essa gestão deixando sempre esse primeiro filtro. Na fase ofensiva tem o apoio curto para os outros dois do meio, e ele também tem essa virtude do chute de média distância, que é um diferencial da posição", complementou o auxiliar da Seleção, César Sampaio.

Outro tema abordado foi a ausência do atacante Neymar. Tite admitiu que a ausência do jogador foi sentida pelo time, mas garantiu que tem confiança nos demais:

"Sistema se mantém mesmo trocando nomes. Existem três variáveis que utilizamos, e vocês são sabedoras dela. Primeiro jogo sem Neymar... Vocês escolheram a estrela hoje o Casemiro, né? A equipe faz a estrela. Claro que o Neymar tem atributos diferentes. Ele, em um momento mágico, dribla e clareia. Ele tem essa qualidade. Outros jogadores estão neste processo para atingir o nível, tomara que atinjam. Então sente, sim, sente a falta do Neymar. O poderio da equipe sente. Mas temos atletas que podem dar conta do recado. Sobre o terceiro item, a gente não quer antecipar, talvez em um momento oportuno falamos", concluiu.

O Brasil volta a campo na sexta-feira (2), às 16h, contra Camarões, pelo encerramento do grupo G. A partida tem cobertura pelo portal OLiberal.com.