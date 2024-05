Insatisfeitos com a campanha na Série D, torcedores do Cametá cobram técnico e diretoria

Na tarde da última segunda-feira, por volta das 17h, um grupo de torcedores do Cametá resolveu procurar o técnico Júnior Amorim para um bate-papo informal, onde o teor da conversa foi a má campanha do time na quarta divisão nacional. O encontro aconteceu nas dependências do estádio Parque do Bacurau.

A reunião não durou muito, mas o suficiente para que o comandante fosse indagado sobre a situação, além de ter sido duramente cobrado por uma reviravolta na Série D. O Cametá teve uma estreia decepcionante em casa, seguida por uma derrota fora e um empate com o Águia em Marabá. O time é o lanterna do grupo A2, com um ponto.

Outro ponto tocado pela torcida foi a questão extracampo dos jogadores. Segundo relatos, a discussão girou em torno das aparições do atacante Kennedy Balottelli em eventos sociais desde a última quinta-feira. Além do técnico, os torcedores também conversaram com a diretoria do clube, que garantiu ter tomado as medidas necessárias, afastando e multando o jogador.

E para tentar neutralizar o clima, a própria diretoria fechou um acordo, solicitando aos torcedores que, ao identificar comportamentos inadequados por parte dos jogadores, comuniquem o clube para que medidas de repreensão sejam tomadas. O próximo desafio do Cametá será contra o Moto Club, no domingo, às 16h, no Estádio Municipal Orfelino Martins Valente (Parque do Bacurau).