Cametá perde para o Tocantinópolis e cai para a lanterna do grupo A2 na Série D

O Cametá foi até o estádio Ribeirão, no Tocantins, para enfrentar o Tocantinópolis na tentativa de conseguir a primeira vitória na Série D. Apesar dos esforços, a equipe acabou derrotada por 1 a 0, com gol marcado nos últimos minutos dos acréscimos. O resultado deixou a equipe na lanterna do grupo A2, sem ponto marcado.

A equipe do técnico Júnior Amorim estreou com derrota na Série D do Brasileiro. Com o desafio de somar os primeiros pontos na competição, a equipe foi até a casa do visitante, após 14 anos da última disputa nacional. No entanto, o que se viu foi um time perdido em campo, com pouca criação e trocas de passes, que deixaram os donos da casa bem à vontade.

Apesar disso, os dois times apresentaram um futebol fraco, que se estendeu pelos dois tempos da partida em um insosso empate em 0 a 0. Na volta do intervalo, o Cametá assustou o adversário. Aos seis minutos, após batida de fora da área, Anderson Luiz deu o rebote, mas Papel finalizou em cima da marcação.

Este foi o melhor lance da equipe em todo o segundo tempo, contando com a boa ofensividade do atacante Papel, que deu certo trabalho para a defesa. A partir daí, o Tocantinópolis pressionou o Cametá no campo de defesa, até que, aos 45, Gustavo Gomes conduziu a bola, se livrou da marcação e bateu forte, da entrada da área, para colocar o Tocantinópolis em vantagem e decretar a vitória.

Com o resultado, os donos da casa chegam aos quatro pontos, na terceira posição, enquanto o Cametá segue em último. Na próxima rodada o Cametá enfrenta o Águia de Marabá, no estádio Zinho Oliveira.