Demitido do Remo, Thiago Gasparino se apresenta no Valladolid, clube de Ronaldo Fenômeno na Espanha

O executivo de futebol Thiago Gasparino, demitido pelo Remo há algumas semanas, está no Real Valladolid, da Espanha. Nesta quarta-feira (9), pelas redes sociais, o dirigente divulgou uma na fachada do clube. Na legenda, ele disse que a viagem fazia parte de um "novo ciclo".

Vale destacar que a presença de Thiago na Europa não é incomum. Antes de acertar com o Remo, ele havia feito um estádio no clube espanhol.

Atualmente, o Valladolid tem como acionista majoritário o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, ídolo da Seleção Brasileira. Apesar da presidência estrelada, o time vive um momento difícil, sendo rebaixado na temporada passada à Segunda Divisão do Campeonato Espanhol.

Saída do Remo

A montagem de elenco, uma das responsabilidades do departamento de futebol, foi um dos principais alvos de críticas dos torcedores do Remo. A falta de "equilíbrio" entre peças defensivas e ofensivas, assim como a ausência de reforços nos momentos de crise era pontos de reclamação da torcida.

A falta de contratações, inclusive, incomodou a comissão técnica. Antes da saída do executivo, o técnico do Remo, Ricardo Catalá, criticou, em entrevistas coletivas, a falta de jogadores de ataque no elenco. Nas conversas com a imprensa, ele diz que o mercado para o setor requisitado está restrito, mas cobra ações da presidência neste sentido.

Em meio a crise, Gasparino foi dispensado do cargo de executivo de futebol do Leão Azul. O desligamento ocorreu no dia 18 de julho.

Títulos

Antes de chegar ao Remo, Gasparino já acumulava títulos importantes na carreira. No entanto, a maior parte foi na área de observação de jogadores em vários clubes do Brasil.

Ele atuou também pelos rivais paranaenses Coritiba e Athletico-PR, na função de coordenador de captação de jogadores. Pelo Furacão conquistou três títulos estaduais, além da Copa Sul-Americana de 2018 e Copa do Brasil 2019. Já no Coxa, fez parte da montagem do elenco que subiu para a Série A em 2021.