Próximo rival do Remo na Série C, Manaus tem dupla ex-Re-Pa no elenco

Após duas vitórias em Belém, o Remo volta a jogar fora de casa no próximo fim de semana. No domingo (13), às 16h, o Leão visita o Manaus, no Estádio da Colina, pela 17ª rodada da Série C. Uma curiosidade do adversário azulino é que o time conta com uma dupla ex-Remo e Paysandu no elenco.

Ex-Remo

Para começar, o meia Gabriel Lima, de 26 anos, passou pelo Leão no primeiro semestre de 2021. Na ocasião, o Remo disputava a Série B do Brasileirão. Pelo clube de Antônio Baena, Gabriel disputou 12 jogos e não marcou gols, sendo, especialmente, opção no banco de reservas.

Ex-Paysandu

Já o outro nome conhecido é o centroavante Henan, de 36 anos. O jogador passou pelo Paysandu na temporada 2022, para a disputa da Terceirona. Pelo clube bicolor, Henan fez 15 partidas e marcou apenas duas vezes. Ele também é conhecido por ter marcado dois gols no Remo na final da Série C de 2021.

Cenário

Atual 14° colocado na tabela, o Remo tem 20 pontos, três a mais que o Manaus, que é o 16°. Em caso de vitória, com uma combinação de resultados, o Leão pode abrir até sete pontos para a zona de rebaixamento. Acompanhe a cobertura completa da partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.