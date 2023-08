Desde chegada de Ricardo Catalá, Remo tem campanha de G8; veja os números

Após a vitória sobre o Ypiranga, o técnico do Remo, Ricardo Catalá, comentou que o Leão tinha campanha de G8 - ao menos desde sua chegada. Depois do triunfo sobre o Volta Redonda, no último fim de semana, o Remo se consolidou entre os oito melhores neste período, segundo o levantamento do jornalista Alessandro Amorim.

Desde a estreia de Catalá, no fim de maio, o time azulino acumula cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas. São 20 pontos neste recorte - todos os pontos do Leão ao longo da Terceirona (a equipe não pontuou com o técnico Marcelo Cabo). Contando este período, o Leão tem a quinta melhor campanha, atrás de Operário (24), Volta Redonda (23), Amazonas (22) e Brusque (20).

"Se analisarmos essa média de pontos por jogo e aplicarmos nos 19 jogos da primeira fase da Série C, nós teríamos pontuação de time do G-8. Fora isso, temos uma performance muito melhor que a nossa pontuação, porque temos criado chances, mas a bola não estava entrando", disse Catalá depois do triunfo contra o Ypiranga.

Com as vitórias nos últimos dois fins de semana, o Remo deixou a zona de rebaixamento. Neste momento, o Leão tem quatro pontos de vantagem para o Floresta, primeiro time dentro do Z4. Já a distância para o G8 geral é de três pontos - o Paysandu fecha o grupo com 23.

O Leão volta a campo no domingo (13), às 16h, no Estádio da Colina, contra o Manaus. A partida, que é válida pela 17ª rodada da Terceirona, tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.