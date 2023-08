Volante Gustavo Bochecha fala sobre sequência positiva do Remo: ‘Vamos em busca de mais’

O Clube do Remo está em sua primeira sequência positiva na Série C desde a chegada do técnico Ricardo Catalá, e já se prepara para o desafio da 17ª rodada, desta vez fora de casa contra o Manaus, no próximo domingo (13). Para o volante Gustavo Bochecha, o momento é de confiança para a equipe azulina.

“A vitória trouxe um pouco de confiança para nós, acho que a gente vinha fazendo bons jogos, mas infelizmente, por alguns detalhes, não estávamos conseguindo vencer. Acho que a gente tava precisando muito dessas duas vitórias e elas são bem importantes para a sequência do campeonato. O time vem evoluindo sob o comando do professor [Ricardo Catalá] desde que ele chegou aqui. E como eu falei, eram por detalhes que estávamos deixando de ganhar os três pontos, pelo menos conseguimos pontuar nestes últimos dois jogos, e vamos em busca de mais três pontos fora de casa agora”, disse o jogador.

E para manter a sequência positiva, mesmo jogando as duas próximas partidas como visitante, segundo Bochecha o Remo está adotando a estratégia do “jogo a jogo”. “Estamos conversando internamente aqui para pensar sempre jogo a jogo. E agora é uma partida muito importante, um confronto direto fora de casa contra a equipe do Manaus, mas é pensar no jogo a jogo, agora pensamos no Manaus e buscar os três pontos para depois pensar no CSA”, explicou.



Gustavo Bochecha só participou de quatro partidas com o Remo desde que foi contratado ainda na ‘era Marcelo Cabo’, segundo o volante a falta de espaço nos jogos não prejudica o desempenho individual dele.

“Eu venho trabalhando forte há muito tempo, esperando a oportunidade, na hora que ele [Ricardo Catalá] precisar de mim, estou pronto para ajudar o Remo. Acho que o coletivo é mais importante que o individual e quando precisar de mim eu to pronto pra ajudar”, afirmou.

A partida entre Clube do Remo e Manaus começa às 16h, no próximo domingo (13), e terá transmissão do Lance a Lance em OLiberal.com.