CBF divulga data e horário dos jogos de Remo e Paysandu na última rodada da Série C 2023

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a data e o horário para a 19ª rodada da Série C 2023, que marca o encerramento da primeira fase da competição. Os jogos estão programados ocorrerem simultaneamente no dia 26 de agosto, às 16h. A escolha desse horário tem como objetivo evitar que as equipes tenham conhecimento dos resultados dos outros jogos da rodada e tentem tirar vantagem disso.

Na conclusão da primeira fase, os quatro times que ocuparem as últimas posições serão rebaixados para a Série D 2024. Enquanto isso, as oito equipes com melhor desempenho avançam para o quadrangular, dividido em dois grupos com quatro times cada.

Além de estabelecer as datas da fase de grupos, a CBF também divulgou o calendário para as etapas seguintes. A segunda fase terá início em 2 de setembro e terminará em 8 de outubro. As finais da competição, que acontecerão em partidas de ida e volta, estão agendadas para os dias 15 e 22 de outubro.

Confrontos e locais dos jogos da 19ª rodada da Série C (todos no dia 26, às 16h):

Ypiranga-RS x Botafogo-PB (Estádio Colosso da Lagoa)

Remo x Altos (Estádio Baenão)

Operário-PR x Brusque (Estádio Germano Kruger)

Náutico x São Bernardo (Estádio dos Aflitos)

Pouso Alegre x São José-RS (Estádio Manduzão)

Confiança x Paysandu ( Estádio Lourival Baptista)

Floresta x América-RN (Estádio Presidente Vargas)

Aparecidense x Volta Redonda (Estádio Aníbal Toledo)

Figueirense x Manaus (Estádio Orlando Scarpelli)

Amazonas x CSA (Estádio Carlos Zamith)