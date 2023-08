Papão tem que fugir do saldo de gols

Faltando três rodadas nesta fase da Série C, o Paysandu é o 8° colocado e não pode depender do saldo de gols. No primeiro critério de desempate (número de vitórias), o bicolor, com seis, está em igualdade com o Ypiranga e tem uma vitória a mais que os demais concorrentes abaixo na tabela. O problema está na balança dos gols. O Paysandu é o único com saldo negativo (-7).

Por esse cenário, o jogo contra o Náutico será determinante para as possibilidades do Papão no campeonato, até porque o jogo seguinte será contra o "lanterna" Pouso Alegre, também em Belém. Com duas vitórias, o Paysandu poderá se classificar até perdendo na última rodada, para o Confiança, em Aracaju, desde que não dependa do saldo de gols.

Leão terá adversário inflamado no domingo

A vitória sobre o Pouso Alegre, em Minas Gerais (1 x 0), injetou ânimo no Manaus, que está inflamado para o confronto com o Remo, domingo, na capital amazonense. Certeza de jogo tenso! O Manaus focado exclusivamente em evitar o rebaixamento. O Leão Azul podendo ainda alimentar chances de classificação, se vencer.

O ambiente a ser criado para esse jogo pode se tornar favorável ao time azulino, se repetir a consistência tática mostrada na vitória sobre o Volta Redonda. Assim, o Leão teria largas chances explorando os erros do adversário.

BAIXINHAS

* Zagalo destacava em Tafarel a capacidade emocional de não se abalar ao tomar um frango, mesmo num jogo importante da Seleção. Catalá fez a mesma avaliação de Vinícius, que foi de vilão a herói no jogo contra o Volta Redonda. Por isso que o perfil psicológico decide quem é quem no mercado do futebol.

* Como exemplo inverso, o também experiente Jean Silva desabou em choro, ao ser vaiado por erro no lance que resultou no empate do Figueirense. Um mês e meio depois, foi muito importante na vitória sobre o Volta Redonda.

* STJD julga amanhã o mérito da questão do jogo contra o Operário, no Paraná: uso de bombas por "torcidas organizadas", inclusive uma do Papão. O clube foi punido, com restrição de público (só mulheres e crianças) em dois jogos. Conseguiu efeito suspensivo. Agora, a pena pode diminuir, ser mantida ou até aumentada, mas não afetará o jogo de domingo, contra o Náutico.

* Bicolor Nino Paraíba e o paraense Vitor Mendes (Fluminense) entre os 10 atletas que hoje darão esclarecimentos no STJD sobre envolvimento com a máfia das apostas. Nino Paraíba foi suspenso por 30 dias e pode ter pena agravada.

* O retrospecto do Manaus em casa nesta Série C: em sete jogos, três vitórias, dois empates e duas derrotas. Dos 17 pontos do clube naQ, 11 foram conquistados em casa.

* O Náutico, 6° da tabela com 25 pontos, vem a Belém pressionado, sob risco de sair do G8. O time está sendo muito cobrado pelos dois empates seguidos em casa, diante do Remo e do CSA.

* No "fim de linha" dos paraenses na Série D, a Tuna cai no vazio para o segundo semestre de 2024. Só terá o Parazão para disputar. O Águia, pelo menos, terá temporada cheia, mais uma Série D, Copa do Brasil, Copa Verde e o campeonato estadual.