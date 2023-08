Antes de estreia na temporada, Ronaldo Fenômeno enfrenta pressão da torcida do Valladolid

O ex-jogador e ídolo do futebol brasileiro Ronaldo Fenômeno vive um momento de intensa pressão no início da temporada do Valladolid-ESP. A equipe, que foi rebaixada para a Segunda Divisão, passa por momentos conturbados, e a recente demissão do diretor Fran Sánchez só intensificou as críticas e a ira dos torcedores.

A saída de Fran Sánchez, ocorrida na última segunda-feira, foi uma surpresa para muitos, já que ele era elogiado pela torcida e pela imprensa local por seu trabalho bem-sucedido com um orçamento limitado. Suas estratégias de compras baratas e vendas inteligentes ajudaram a gerar receitas para o clube. O contrato do diretor iria até junho de 2024.

No entanto, a decisão de demiti-lo foi justificada pelo porta-voz do Valladolid, David Espinar, que alegou que o clube precisava de uma "orientação diferente". A saída de Fran Sánchez se somou a outros fatores, aumentando ainda mais a irritação de parte da torcida com a gestão de Ronaldo.

Em meio a tudo isso, a equipe enfrenta a proximidade da estreia na Segunda Divisão e os protestos dos torcedores não dão trégua. Durante um amistoso com o Rayo Vallecano, a torcida manifestou sua indignação e descontentamento, gritando: "Vá embora já! Ronaldo, vá embora já! Diretoria, peça demissão".

O treinador Paulo Pezzolano, que assumiu o comando do time espanhol após passagem pelo Cruzeiro, também foi afetado pela demissão de Fran Sánchez, já que ele foi o responsável por sua contratação. Em entrevista coletiva, Pezzolano expressou sua tristeza pela saída do colega de trabalho.

Agora, com a temporada se aproximando e a torcida demonstrando sua fúria, Ronaldo Fenômeno enfrenta um momento delicado em sua gestão no Valladolid. O desafio é grande para o ex-atacante, que precisa lidar com a pressão e encontrar soluções para conduzir o clube de volta ao caminho do sucesso.