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Após ouro no Pan, post de Rebeca Andrade levanta suspeitas de relacionamento

Seguidores da ginasta apontaram relacionamento após foto publicada no domingo de competições, além de resgatarem encontros antigos da dupla

O Liberak
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Mensagem de Rebeca Andrade para Gisele após ouro no Pan repercute entre seguidores (Reprodução)

A ginasta brasileira Rebeca Andrade publicou imagens em suas redes sociais neste domingo (21), após obter a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano de Ginástica, ocorrido no Rio de Janeiro.

Dentre os registros divulgados, uma foto ao lado de uma mulher identificada como Gisele gerou comentários entre os seguidores. Na legenda da publicação, a atleta escreveu uma mensagem de agradecimento: "Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo!".

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Na imagem a ginasta aparece recebendo um beijo na bochecha.

A publicação gerou manifestações nas plataformas digitais, com usuários questionando a natureza do relacionamento entre ambas. Perfis na internet apontaram a possibilidade de Gisele ser namorada da atleta, embora Rebeca Andrade não tenha emitido pronunciamento público sobre o tema.

"A Rebeca Andrade postando foto com a namorada fez meu domingo mais feliz", escreveu uma usuária na plataforma X. "Imagina revelar ao mundo sua namorada misteriosa logo depois de ganhar mais uma medalha de ouro a Rebeca Andrade é muito poderosa", dizia outro comentário resgatado na mesma rede.

Após a postagem deste domingo, usuários da internet localizaram e compartilharam fotos anteriores publicadas nas redes sociais, nas quais Rebeca Andrade e Gisele aparecem juntas em locais de lazer e em reuniões sociais.

Uma das imagens compartilhadas novamente pelo público mostra as duas mulheres ao lado da jogadora de vôlei Carol Gattaz.

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